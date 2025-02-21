Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Ataşehir'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait borunun patlaması nedeniyle suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde ana isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
İstanbul Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 21, 2025
▪️ Olay, Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi
▪️ Metrelerce yükseğe fışkıran su, caddeye aktı
🔗 https://t.co/g2hpE8b5TP pic.twitter.com/EG0Gz3tcyZ
Metrelerce yükseğe fışkıran su, caddeye aktı.
Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri suyu kesmek için çalışma başlattı.
Suyun fışkırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.