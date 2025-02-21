Dolar
36.41
Euro
38.12
Altın
2,931.74
ETH/USDT
2,793.40
BTC/USDT
98,634.00
BIST 100
9,774.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Ataşehir'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait borunun patlaması nedeniyle suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Adem Koç  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'nde ana isale hattındaki boru henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Metrelerce yükseğe fışkıran su, caddeye aktı.

Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri suyu kesmek için çalışma başlattı.

Suyun fışkırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz, 7 gün 24 saat sahada olacak
Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Siirt'te sağlıkçılar hayat kurtaran "fermuar sistemi"ni çektikleri kısa filmle anlattı
GSB yurtlarındaki öğrenciler, Yurt Time Spor Projesi'yle istihdama katılabilecek

Benzer haberler

Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

İstanbul'da kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 70'i geçti

İstanbul'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ı geçti

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ı geçti
İstanbul'daki terör soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki terör soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri adliyede

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri adliyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet