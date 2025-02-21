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Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Van

Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yağışlarla debisi yükselen şelalenin içerisindeki mesire alanı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Şelale ile çevresindeki kar örtüsü dronla görüntülendi.


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