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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yusuf Soykan Bal  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Hatay İl Müftülüğüne Mevlüt Topçu, Çankırı İl Müftülüğüne ise Mehmet Şahin atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.

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