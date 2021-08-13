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Atama kararları Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığında yapılan atamaya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fırat Taşdemir   | 13.08.2021
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Mustafa Geden atandı.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı ile Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen de görevden alındı.

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