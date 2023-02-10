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Ekipler, Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi enkazından 8 yaşındaki Rıdvan Çakıroğlu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor
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'Asrın felaketini' deprem uzmanları değerlendirdi

10.02.2023
'Asrın felaketini' deprem uzmanları değerlendirdi

Ankara

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremleri, alanında uzman isimlerle konuştuk.

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