'Asrın felaketini' deprem uzmanları değerlendirdi

Ankara
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremleri, alanında uzman isimlerle konuştuk.
- ABD'nin tanınmış sismologlarından “Deprem Kadın” lakaplı California’dan Dr. Lucy Jones Amerikalı sismologlar Türkiye'deki depremin büyüklüğüne dikkat çekti
- Amerikalı sismologlar Türkiye'deki depremin büyüklüğüne dikkat çekti
- Jeofizik uzmanı Profesör Mai, Kahramanmaraş merkezli depremleri "çok sıra dışı bir durum" olarak nitelendirdi
- Kahramanmaraş'taki depremler bilim insanları için "şaşırtıcı" ve "nadir rastlanan" bir durum
- ABD'li sismolog Tobin: (Türkiye'deki depremler) neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay
- Kahramanmaraş'taki depremler bilim insanları için "şaşırtıcı" ve "nadir rastlanan" bir durum
- İngiliz akademisyen Hicks, Kahramanmaraş depremini Britanya Adası'na uyarladı
- Avrupa Yerbilimleri Birliği yetkilisi De Batist, büyük hasarın depremlerin türünden kaynaklandığını anlattı
- İtalyan uzman, depremlerin Anadolu yarımadasını 3 metre kaydırdığını söyledi