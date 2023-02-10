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Mehmetçik depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta asayişi ve emniyeti sağlamaya devam ediyor

Mehmetçik, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarının emniyetli ve koordineli yürütülmesine destek veriyor.

Ömer Olcay   | 10.02.2023
Mehmetçik depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta asayişi ve emniyeti sağlamaya devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda asayişe katkıda bulunarak çalışmaların emniyetli ve koordineli olarak yürütülmesine destek veriyor. Birlikte güçlüyüz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, Mehmetçiğin, Kahramanmaraş'ın cadde ve sokaklarında, enkaz çalışmalarının olduğu bölgede ve yıkılan binaların civarında, emniyetin sağlanması için faaliyetlerde bulunduğu görülüyor.

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Mehmetçik depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta asayişi ve emniyeti sağlamaya devam ediyor
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