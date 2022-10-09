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Gündem

Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yusuf Okur   | 09.10.2022
Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvin

İlçede saat 14.30 sıralarında aniden bastıran dolu, bir süre sonraç yerini sağanağa bıraktı.

Yaklaşık bir saat süren yağış sonrası rögar ve su kanallarının taşması sonucu caddeler ve sokaklar suyla kaplanırken, ilçedeki bazı derelerde taşkınlar meydana geldi.

Mahalle aralarındaki bazı yollar da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri yağış sonrası kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlatırken, çamur ve balçıkla kaplanan bazı cadde ve sokaklarda da temizlik çalışması yapılıyor.

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