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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya ikram etti.

Gökhan Zobar   | 09.10.2022
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı

Edirne

Türkiye'nin ihracatındaki artış ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu 38 kilometreye ulaştı.

İhraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için sırada bekleyen tır sürücülerine AFAD ekipleri su ve kumanya dağıttı.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, araçlarında bekleyen şoförlere su ve kumanya ikram etti.

Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

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