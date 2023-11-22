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Artvin'de mercek bulutu görüldü

Artvin semalarında mercek bulutu görüntülendi.

Tamer Arslan  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Artvin'de mercek bulutu görüldü Fotoğraf: Tamer Arslan/AA

Artvin

Arhavi ilçesinde gökyüzünde çok katmanlı mercek bulutu oluştu. Görenlerin ilgisini çeken bulut, bir süre sonra dağıldı.

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşıyor, böylece mercek şeklindeki bulut meydana geliyor.

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