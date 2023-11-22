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Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Mehmet Bayrak  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, Fatih Caddesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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