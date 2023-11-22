Dolar
28.83
Euro
31.44
Altın
2,001.78
ETH/USDT
2,009.90
BTC/USDT
36,700.00
BIST 100
8,010.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Erzurum'da mezar kazma işlemi kara kış gelmeden yapıldı

Kış aylarında donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorlukların yaşandığı Erzurum'da, iş makineleri yardımıyla 600 mezar yeri açıldı.

Tevhid Furkan Nehri  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Erzurum'da mezar kazma işlemi kara kış gelmeden yapıldı

Erzurum

Yoğun kar yağışının yaşandığı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, toprağın donması nedeniyle oldukça zorlaşan mezar kazma işlemi, sonbahar mevsiminde kış hazırlıkları kapsamında yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kent merkezinde bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında iş makinesi desteğiyle 600 mezar yeri açtı.

Belediye personelinin de görev yaptığı çalışmalarda, karla kaplı mezarlıklar ile yeni açılan mezar yerleri dronla görüntülendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini paylaşmak isterim
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Çocuk istismarının önlenmesinde sağlık çalışanlarının ve öğretmenlerin rolü önemli
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
Artvin'de mercek bulutu görüldü

Benzer haberler

Erzurum'da mezar kazma işlemi kara kış gelmeden yapıldı

Erzurum'da mezar kazma işlemi kara kış gelmeden yapıldı

Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor

Erzurum'da göçerler sürülerini kar ve tipi nedeniyle yaylalardan indirmeye başladı

Erzurum'da bir köylü, kar yüzünden aç kalınca köye inen tilkiyi tavuk ve pudingle doyurdu

Erzurum'da bir köylü, kar yüzünden aç kalınca köye inen tilkiyi tavuk ve pudingle doyurdu
PÖH destekli kontrol noktalarında uyuşturucu kaçakçılarıyla etkin mücadele ediliyor

PÖH destekli kontrol noktalarında uyuşturucu kaçakçılarıyla etkin mücadele ediliyor
Ağaçları sonbahar renkleriyle süslü Çam Dağı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı

Ağaçları sonbahar renkleriyle süslü Çam Dağı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet