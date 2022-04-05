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Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattı

İstanbul'da arıza yapan İETT otobüsü trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Emrah Gökmen   | 05.04.2022
Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda seyreden 34 TP 7810 plakalı İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Yolda kalan araçtan inerek bir süre bekleyen yolcular, aynı güzergahta sefer yapan diğer otobüslere binmek zorunda kaldı.

Arıza nedeniyle Nurtepe viyadüğü istikametinde trafikte aksamalar yaşandı.

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