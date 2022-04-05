Kars Valiliği vatandaşları sel ve taşkına karşı uyardı
Kars Valiliği, havaların ısınmasıyla oluşabilecek sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Kars
Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığın bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, sel, su taşkını, heyelan, çığ gibi riskler devam ediyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Kentte Aydınlıkevler Mahallesi'nde dün karların erimesiyle meydana gelen taşkında bir çok ev ve ahırı su basmıştı.
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