Dolar
14.72
Euro
16.15
Altın
1,941.59
ETH/USDT
3,480.10
BTC/USDT
46,440.00
BIST 100
2,336.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars Valiliği vatandaşları sel ve taşkına karşı uyardı

Kars Valiliği, havaların ısınmasıyla oluşabilecek sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Cüneyt Çelik   | 05.04.2022
Kars Valiliği vatandaşları sel ve taşkına karşı uyardı

Kars

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığın bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, sel, su taşkını, heyelan, çığ gibi riskler devam ediyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kentte Aydınlıkevler Mahallesi'nde dün karların erimesiyle meydana gelen taşkında bir çok ev ve ahırı su basmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı

Benzer haberler

Kars Valiliği vatandaşları sel ve taşkına karşı uyardı

Kars Valiliği vatandaşları sel ve taşkına karşı uyardı

Kars’ta su taşkını yaşanan mahallede ekiplerin çalışmaları yeniden başladı

Kars’ta karların erimesinin ardından 15 ev ve bazı ahırları su bastı

Kar sularının oluşturduğu göletler göçmen kuşlarla şenlendi

Kar sularının oluşturduğu göletler göçmen kuşlarla şenlendi
Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta selden zarar gören balıkçılar desteklenecek

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta selden zarar gören balıkçılar desteklenecek
Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri sevindirdi

Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri sevindirdi