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Arıtılmış atık suların kullanım alanı genişliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği'nde yaptığı değişiklikle arıtılmış atık suların kullanım alanlarını ve kriterlerini yeniden belirledi.

Ferdi Türkten   | 25.10.2022
Arıtılmış atık suların kullanım alanı genişliyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, bu düzenlemeyle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımının azaltılması ve oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden alternatif su olarak kullanılmasının amaçlandığı belirtildi.

Daha önce yapılan düzenlemeler doğrultusunda arıtılmış atık suların peyzaj ve tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yer altı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden değerlendirilmesinin sağlandığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda su kullanım oranında da azalma gerçekleştiği kaydedildi.

Yapılan son düzenlemeyle atık suların kullanım alanlarının genişletildiği ifade edilen açıklamada, atık suların endüstriyel tesislerde proses, kazan besleme ve soğutma kulesi suları ile çevresel alanda yangın söndürme ve genel temizlik suları olarak kullanımına yönelik kriterlerin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla, arıtılmış atık suların alternatif su kaynağı olarak yeniden kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bakan Kurum: Suyu korumak milli görevimiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suyumuzu korumak milli görevimiz. Bu görev bizim çocuklarımıza, vatanımıza borcumuz. Bunun için her adımı atıyoruz. Su israfını önlemek, suyu daha verimli kullanmak için arıtılmış atık suların kullanım alanını genişlettik." ifadelerini kullandı.

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