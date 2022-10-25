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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde görülen sis yer yer ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 25.10.2022
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kent merkezinde de sis etkili oldu.

Bölgede etkili olan sis, dronla görüntülendi.


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