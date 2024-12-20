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Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Günay Nuh  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli

Ardahan

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığı belirtildi.

İlçe genelinde yol açma çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, köylerden gerçekleşen taşımalı eğitim öğretime 20 Aralık Cuma günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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