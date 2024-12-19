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Hatay Arsuz'da deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 bin 90 konutun inşası devam ediyor.

Lale Köklü Karagöz  | 19.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Hatay Arsuz'da deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçede yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkatleri çekiyor.

Toplam 3 bin 90 konutun yer aldığı şantiye alanında çalışmalar hızla devam ediyor.

Vali Mustafa Masatlı da inşaat alanında inceleme yaptı.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Masatlı, örnek daireleri de gezdi.

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