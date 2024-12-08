Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,933.40
BTC/USDT
98,850.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ardahan'da yoğun sis oluştu

Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Günay Nuh  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Ardahan'da yoğun sis oluştu

Ardahan

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sis etkili olmaya devam ediyor.

Sis, özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi ile 80. Yıl Şehir Stadyumu bölgesinde yoğunlaştı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Esed rejiminin devrilmesini kutladı
Anadolu Otoyolu'nda çekiciye çarpan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Türkiye'nin İHA ihracat başarılarına yeni halka eklendi

Benzer haberler

Ardahan'da yoğun sis oluştu

Ardahan'da yoğun sis oluştu

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk etkili oluyor

İsmet amcanın emekli maaşıyla iyilik hareketi Ardahan soğuklarında yürekleri ısıtıyor

İsmet amcanın emekli maaşıyla iyilik hareketi Ardahan soğuklarında yürekleri ısıtıyor
Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kırağı ve buzlanmalar oluştu

Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kırağı ve buzlanmalar oluştu
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet