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Ardahan'da özel harekat polisleri kan bağışında bulundu

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışına destek verdi.

Günay Nuh  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Ardahan'da özel harekat polisleri kan bağışında bulundu

Ardahan

Türk Kızılayın çağrısı sonrası "Bu ülke için can da veririz kan da veririz" sloganıyla iftar sonrası Ardahan Kızılay Merkezine gelen özel harekat polisleri, kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, AA muhabirine, Kızılay'ın kan bağışı çağrısına sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla iftar sonrası başta özel harekat polislerinin yanı sıra diğer şubedeki polislerin de kan bağışında bulunduğunu belirten Hayal, "Bu yıl 6 Şubat'taki depremler dolayısıyla Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftamızı buruk kutluyoruz. Ancak bu tür faaliyetleri de ihmal etmiyoruz. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Duyarlı davranıp kan bağışı çağrısına destek oldular." dedi.

Ardahan Kızılay Şube Başkanı Özcan Şentürk de kan bağışının akşam saatlerinde başladığını, gece yarısına kadar sürecek bağışa yoğun ilginin olduğunu ifade etti.


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