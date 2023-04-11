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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'nın Halfeti, Bozova ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Mustafa Sonar, Mehmet Emin Ergüvan, İsmail Ercan  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: İsmail Ercan - AA

Şanlıurfa

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinden gelen su baskını ihbarları üzerine adreslere belediye ekipleri sevk edildi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekiplerinin yağışa ilişkin çalışmaları devam ediyor.

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