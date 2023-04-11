Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Şanlıurfa'nın Halfeti, Bozova ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinden gelen su baskını ihbarları üzerine adreslere belediye ekipleri sevk edildi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Belediye ekiplerinin yağışa ilişkin çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.