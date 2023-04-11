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Diyarbakır'da seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma

Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin seçim bürolarının açılışında terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Aziz Aslan  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Diyarbakır'da seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma

Diyarbakır

​​​​​​​Merkez Sur ilçesi Karaçalı ve Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesi’nde, dün HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin katılımıyla seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta, katılımcıların yaptığı konuşmalar ve atılan sloganlarda "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır'da seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma
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