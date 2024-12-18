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Ardahan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Günay Nuh  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Ardahan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Ardahan

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

Çiçek, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." bilgisine yer verdi.

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