Dolar
35.04
Euro
36.38
Altın
2,594.55
ETH/USDT
3,694.10
BTC/USDT
101,076.00
BIST 100
9,915.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM'den "45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi." iddiasını yalanladı.

Fırat Taşdemir  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
DMM'den "45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi" iddiasına yalanlama

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu haberlerin kamuoyunda "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
DMM'den "45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi" iddiasına yalanlama
Nuri Demirağ'ın torunu Prof. Dr. Banu Onaral vefat etti
Türk Kızılay, İsrail'in yıkımına uğrayan Lübnan'ın güneyinde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 yıla kadar hapis istemli dava

Benzer haberler

DMM'den "45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi" iddiasına yalanlama

DMM'den "45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi" iddiasına yalanlama

DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı

DMM, "Esnafa konum vergisi geliyor" iddiasını yalanladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet