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Ardahan'da güneşli hava yollarda buharlaşma oluşturdu

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan güneşli hava nedeniyle yol ve toprak alanlarda buharlaşma oluştu.

Günay Nuh  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Ardahan'da güneşli hava yollarda buharlaşma oluşturdu Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı.

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının ardından çıkan güneşle birlikte buharlaşma meydana geldi.

Ardahan Ovasının Yalnızçam bölgesinde oluşan buharlaşma, ilginç görüntüler oluşturdu.

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