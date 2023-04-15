Ardahan'da güneşli hava yollarda buharlaşma oluşturdu
Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan güneşli hava nedeniyle yol ve toprak alanlarda buharlaşma oluştu.
Ardahan
Kentte son günlerde etkili olan kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı.
Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının ardından çıkan güneşle birlikte buharlaşma meydana geldi.
Ardahan Ovasının Yalnızçam bölgesinde oluşan buharlaşma, ilginç görüntüler oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.