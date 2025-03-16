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Ardahan'da çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'ın Posof ilçesinde çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Günay Nuh  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Ardahan'da çığ nedeniyle kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan

Posof'a bağlı Kaleönü ile Baykent köyleri arasındaki yola çığ düştü.

İhbar üzerine, bölgeye, yakın noktadaki Posof Belediyesi'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine, ekiplerin kar kütlesini kısa sürede temizlediğini belirterek, "Ekiplerimiz yakın bölgedeydi. Dolayısıyla anında müdahale ettik. Şükür olumsuz bir durum yaşanmadı." dedi.

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