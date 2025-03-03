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Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Günay Nuh, Cüneyt Çelik  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Yusuf Ayas/AA

Ardahan

Ardahan il merkezinde ve Göle ilçesinde öğleden sonra başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağışla Kura Nehri ile Ardahan Kalesi bölgesi karla kaplandı.

Yüksek noktalarda ise tipi etkili oldu.

Kars'ta da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Lapa lapa yağan kar, çevreyi beyaza bürüdü.

Kars-Digor kara yolunda etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

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