Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Ardahan
Ardahan il merkezinde ve Göle ilçesinde öğleden sonra başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Yağışla Kura Nehri ile Ardahan Kalesi bölgesi karla kaplandı.
Yüksek noktalarda ise tipi etkili oldu.
Kars'ta da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Lapa lapa yağan kar, çevreyi beyaza bürüdü.
Kars-Digor kara yolunda etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.