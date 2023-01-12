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Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor

Kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı Ardahan-Şavşat kara yolunda, ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Günay Nuh   | 12.01.2023
Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor

Ardahan

Kenti Karadeniz'e bağlayan yolun Sahara mevkisinde kar ve yoğun tipi etkili oluyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, yolda ulaşımın aksamaması için kar savurma makinesiyle çalışma yürütülüyor.

Ekipler, tipinin akşam saatlerinde etkisini artırdığını belirterek, özellikle buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

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