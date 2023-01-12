Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor
Kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı Ardahan-Şavşat kara yolunda, ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.
Ardahan
Kenti Karadeniz'e bağlayan yolun Sahara mevkisinde kar ve yoğun tipi etkili oluyor.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, yolda ulaşımın aksamaması için kar savurma makinesiyle çalışma yürütülüyor.
Ekipler, tipinin akşam saatlerinde etkisini artırdığını belirterek, özellikle buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmasını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.