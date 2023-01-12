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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya hükümeti hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu bildirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya hükümetinin, hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu Türkiye'ye bildirdiğini açıkladı.

Mustafa Deveci   | 12.01.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya hükümeti hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu bildirdi

Ankara

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya hükümeti hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu bildirdi
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