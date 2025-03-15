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Ardahan Göle'de kar ve buz temizliği yapılıyor

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve buz temizliği yapılıyor.

Günay Nuh, Yusuf Ayas  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Ardahan Göle'de kar ve buz temizliği yapılıyor Fotoğraf: Yusuf Ayas/AA

Ardahan

Soğuk havanın etkisinin devam ettiği ilçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 derece ölçüldü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan buz kütleleri için temizlik çalışması başlatıldı.

Belediye ekipleri cadde ve sokakları buzdan temizlemek için çalışma yürütüyor.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, AA muhabirine, soğukların Göle'yi terk etmediğini söyledi.

Cadde ile sokaklarda bulunan kar ve buz kütlelerinin tehlike oluşturduğunu dile getiren Budak, "Biz de belediye olarak buna yönelik çalışma yapıyoruz. İlçemizde sıfırın altında hala 20 dereceyi görüyoruz. Bu da hayatı olumsuz etkiliyor. Amacımız olumsuz durumlara karşı vatandaşımızın mağdur olmaması." dedi.

Budak, vatandaşların da kapılarının önünü temizleyerek çalışmaya destek olduğunu sözlerine ekledi.

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