Jandarmanın 23 ildeki narkotik operasyonlarında 44 şüpheli tutuklandı
Jandarma Genel Komutanlığınca 23 ilde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 44 şüpheli tutuklandı.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı ekipler, iki hafta içinde İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 23 ilde operasyon düzenledi.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 23 ilde (İstanbul, Samsun, Van, Diyarbakır, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Afyon, Isparta, Zonguldak, Şanlıurfa, Malatya, Edirne, Ankara, Kütahya, Hakkari, Uşak, Balıkesir, Mersin, Bursa,… pic.twitter.com/agfG90SPq3— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 15, 2025
Operasyonlarda 416 kilogram uyuşturucu madde ile 192 bin 976 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 56 şüpheliden 44'ü tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.