Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,920.70
BTC/USDT
83,940.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Jandarmanın 23 ildeki narkotik operasyonlarında 44 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığınca 23 ilde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 44 şüpheli tutuklandı.

Emrullah Cesur  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Jandarmanın 23 ildeki narkotik operasyonlarında 44 şüpheli tutuklandı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı ekipler, iki hafta içinde İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 23 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 416 kilogram uyuşturucu madde ile 192 bin 976 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 56 şüpheliden 44'ü tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler: Terör örgütü derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir
MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde il emniyet müdürü olan FETÖ üyesi yakalandı
Jandarmanın 23 ildeki narkotik operasyonlarında 44 şüpheli tutuklandı
Ardahan Göle'de kar ve buz temizliği yapılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu balıkçılarla sahurda bir araya geldi

Benzer haberler

Jandarmanın 23 ildeki narkotik operasyonlarında 44 şüpheli tutuklandı

Jandarmanın 23 ildeki narkotik operasyonlarında 44 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığından kadın JÖAK personeline özel videolu paylaşım

Cumhuriyet'in ilk kadın generali Yılmaz: Genç kız kardeşlerimizin, jandarma ailesine katılmalarını bekliyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet