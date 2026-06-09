Aras Nehri'nin debisi karların erimesiyle yükseldi

Hüseyin Yıldız
09 Haziran 2026•Güncelleme: 09 Haziran 2026
Kentte son günlerde etkili olan sıcak hava dolayısıyla yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı.
Aras Nehri’nin su seviyesi de karların erimesiyle yükselmeye başladı.
[1/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
[2/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
[3/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
[4/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
[5/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
[6/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
[1/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
[2/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
[3/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
[4/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
[5/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
[6/6] Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.
Gaziler, Yukarı ve Aşağı Çıyrıklı köyleri mevkisindeki bazı noktalarda taşkın meydana geldi.
Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.