AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 7 Haziran'da 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin, "Rakamlara baktığımızda Özgür Özel'in diyeceği hiçbir şey kalmadı." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan 6 beldedeki ara seçime ilişkin değerlendirme AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 7 Haziran'da 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin, "Rakamlara baktığımızda Özgür Özel'in diyeceği hiçbir şey kalmadı." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ara seçimine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Seçim yapılan 5 beldede aday çıkardıklarını, 1 beldede ise MHP adayını desteklediklerini anımsatan Yavuz, bu bölgelere yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Son anda ortaya çıkıp, bir şeyler yapmaya çalışarak başarılı olunamayacağını vurgulayan Yavuz, AK Parti'nin son derece kurumsal, genel merkezi ve yerel teşkilatlarıyla bütün dönemler çalışan, bütün dönemleri değerlendiren ve tüm zamanlarda alarm halinde iş yapan bir parti olduğunu dile getirdi.

Ancak başka partilerde ve özellikle de CHP'de durumun farklı olduğunu ifade eden Yavuz, "CHP çok uzun bir süredir parti olma vasfını bile kaybetmeye başlamış gibi gözüküyor. CHP'nin epey bir süredir ortaya çıkan haliyle ve görüntüsüyle normal bir parti olma vasfından uzaklaştığını görüyoruz. Siz parti olamazsanız, parti gibi çalışamazsanız, doğru düzgün bir teşkilat oluşturamazsanız ve bunun gereğini ortaya çıkartacak tarzda çalışmalar yapamazsanız olmaz." diye konuştu.

AK Parti'de genel merkez, teşkilat ve tüm dönemleri kapsayan çalışmaların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan farkının da olduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız için milletimiz artan bir şekilde teveccühünü devam ettiriyor ama bu teveccüh durup dururken olmuyor. Herkes şunu biliyor ve görüyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın dur durağı yok. Cumhurbaşkanımız her an, her dakika milletin, memleketin geleceği için, hayrı için bir uğraş içerisinde. Bunu öyle büyük bir aşkla, azimle ve inançla yapıyor ki... Onun için birçok alanda yapılanların nasıl berekete dönüştüğünü görüyoruz. İşte tüm bunlar seçim geldiğinde sonuca etki edecek şekilde birtakım yansımaları ortaya çıkartıyor."

"Muhalefet yine muvaffak olamayacak"

Ali İhsan Yavuz, seçim dönemindeki birtakım vaatlerin, söylemlerin ve ziyaretlerin olumlu sonuçlar doğurmayacağının altını çizdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in belde seçimlerine ilişkin değerlendirmelerini anımsatan Yavuz, şunları ifade etti:

"Gördük ki bu seçimler Özgür Özel'in 'erken seçimin provası olacak' tezini tamamen yok etti, çürüttü, attı. Rakamlara baktığımızda Özgür Özel'in diyeceği hiçbir şey kalmadı, o çöktü. Ama bundan sonra ne söyleyecek onu da merak ediyorum. Özel veya birtakım muhalefet parti liderleri yine 'biz teşkilatımızı diri tutalım, teşkilatçılığın gereğini yapalım, çok çalışalım, gece gündüz uğraşalım ve milletin rotasında bir siyaset yapalım' demek yerine yine böyle gelişigüzel söylemlerle 'bir fazla kişinin nasıl kafasını karıştırırım' diye bir uğraşın içinde olacak ve sonuçta inanıyorum ki yine muvaffak olamayacak."

Muhalefetin zaman zaman anketlerden bahsettiğini ve AK Parti'nin oy oranlarına ilişkin çeşitli söylemlerde bulunduğunu aktaran Yavuz, "AK Parti'nin bugünkü anketlerde görünen hali, son genel seçimlerdeki yani 2023 seçimlerindeki halinden aşağıda değil, bilakis daha yukarıdadır. Kaldı ki AK Parti'ye olan teveccüh her geçen gün de artmaktadır." sözlerini sarf etti.

Belde seçimlerinde 10 bin 712 seçmenin yer aldığını anımsatan Yavuz, bunun bir gerçek anket olarak değerlendirilebileceğini, bu sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın seçimleri büyük bir üstünlükle tamamladığını aktardı.

"AK Parti oylarını en az 5 kat yükseltmiş"

Yavuz, AK Parti'nin Tokat Almus Bağtaşı'nı yüzde 95, Tokat Reşadiye Yolüstü'nü yüzde 79, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'yı yüzde 52, Gümüşhane Merkez Tekke'yi yüzde 63, MHP'nin ise Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesini yüzde 57,5 oyla aldığını hatırlattı.

Çevrecik beldesinde de seçimin kıl payı alınamadığına işaret eden Yavuz, "Orada da daha önceki sonuçlara baktığımızda, AK Parti oylarını en az 5 kat yükseltmiş. CHP'nin kalesi olan o yerde, çünkü son seçimlerde bir bakıyorsunuz ikinci turda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yüzde 97'leri görmüş. Böyle bir yerde siz oy oranınızı yüzde 47-48 bandına ulaştırıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ali İhsan Yavuz, 2024 İl Genel Meclisi oyları istatistiklerine göre, AK Parti'nin bu beldelerdeki oy oranlarını çok yükselttiğini vurgulayarak, bunun birlik içinde yürütülen çalışmaların neticesi olduğunu, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teveccühündeki artışı gösterdiğini dile getirdi.

"Mutlak butlan kararının ardından AK Parti'nin oylarının düşeceğine" yönelik iddialara değinen Yavuz, Özel'in her yerde miting düzenlemesine ve 'bindirilmiş' kuvvetlerle algı çalışması yapmasına rağmen bu sonuçların ortaya çıktığını söyledi.

Kendilerinin son derece nezaketli, sade süreçler geçirdiklerini belirten Yavuz, "Siz gördünüz mü yani? Böyle doldur boşaltları, başka şeyleri falan.. Şimdi de işte 'seçmen taşıma' gibi şeyler diyor. Mağlup olduktan sonra siz tonlarca gerekçe ararsınız kendinize ama bu size çok bir şey katmaz." ifadesini kullandı.

Seçimlerin hemen ardından toplantılar yaptıklarını ve seçimlerde neyin eksik olduğuna, bundan sonraki seçimlerde neyin daha iyi yapılabileceğine ilişkin istişarelerde bulunduklarını aktaran Yavuz, CHP'nin böyle bir derdinin olmadığını vurguladı.

"Bu dosyanın çok dolu olduğunu bütün Türkiye biliyor"

"CHP, bir kongresini bile doğru düzgün, hakkaniyete uygun, parti içi demokrasinin gereklerine uygun bir şekilde gerçekleştiremiyor" diyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizzat CHP'lilerin girişimiyle ortaya çıkan bir netice var. Ve bu dosyanın içerisinin çok dolu olduğunu bütün Türkiye biliyor. Biz karışmadık, karışma niyetinde de değiliz. Ama seçim yasaları, Siyasi Partiler Yasası, Anayasa, seçim hukuku ortadayken, sanki bu olup biten siyasi yaklaşımlarla, siyasi mülahazalarla oluyor gibi, sanki Türkiye'de bugüne kadar bütün bunlar hiç olmamış gibi bir yaklaşım ortaya konmaya çalışılıyor. Alakası yok."

CHP'nin bu kararla ilgili algı oluşturmaya çalıştığına işaret eden Yavuz, meselenin odağında usulsüzlüklerin olduğunu, bunları da CHP'nin kendi içindeki delegelerinin yargıya taşıdığını anımsattı.