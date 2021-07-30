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Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gece çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Yunus Uğur   | 30.07.2021
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Yunus Uğur - Anadolu Ajansı

Antalya

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçüklü ve İnceğiz mahallelerinde dün saat 23.30 sıralarında 3 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, arazöz, itfaiye araçları ve bir helikopterle müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle şu ana kadar 300 hektar çam ormanı zarar gördü.

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