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TOBB'dan yanan ormanları eski haline dönüştürmek için 5 milyon liralık destek

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek verdiklerini duyurdu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 30.07.2021
TOBB'dan yanan ormanları eski haline dönüştürmek için 5 milyon liralık destek

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından orman yangınları nedeniyle yaptığı paylaşımda, milletin yanında olduklarını bildirdi.

Birlikten güç ve umut doğacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

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