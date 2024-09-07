Antalya'da yıldırımın neden olduğu orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya
Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi yönlendirildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.