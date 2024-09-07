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Antalya'da yıldırımın neden olduğu orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Süleyman Elçin  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Antalya'da yıldırımın neden olduğu orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya

Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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