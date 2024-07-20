Antalya'da sahipsiz köpeğin elini ısırdığı çocuk yaralandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, beslemeye çalıştığı sahipsiz köpeğin elini ısırdığı çocuk yaralandı.
Antalya
Ünsal Mahallesi'nde 11 yaşındaki E.Y.C. yanındaki poşetin içinde getirdiği yemekle sahipsiz köpeği beslemeye başladı.
E.Y.C, sevmeye başladığı köpek tarafından elinden ısırıldı.
Yakınlarının yardımıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Çocuğun ısırılma anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, çocuğun, sevmeye çalıştığı köpeğin kendisini elinden ısırması üzerine koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.