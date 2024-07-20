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Antalya'da sahipsiz köpeğin elini ısırdığı çocuk yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, beslemeye çalıştığı sahipsiz köpeğin elini ısırdığı çocuk yaralandı.

Gülsem Adam  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Antalya'da sahipsiz köpeğin elini ısırdığı çocuk yaralandı

Antalya

Ünsal Mahallesi'nde 11 yaşındaki E.Y.C. yanındaki poşetin içinde getirdiği yemekle sahipsiz köpeği beslemeye başladı.

E.Y.C, sevmeye başladığı köpek tarafından elinden ısırıldı.

Yakınlarının yardımıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çocuğun ısırılma anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, çocuğun, sevmeye çalıştığı köpeğin kendisini elinden ısırması üzerine koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

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