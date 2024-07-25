Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu kentte akşam saatlerinde kuvvetli yağış başladı, fırtına çıktı.
Yollarda oluşan su birikintileri ve ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Polis ve itfaiye ekipleri, kentte çalışma yapıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Hava şartlarının ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.