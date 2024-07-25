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Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Tahsin Küçükkaraca  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu kentte akşam saatlerinde kuvvetli yağış başladı, fırtına çıktı.

Yollarda oluşan su birikintileri ve ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Polis ve itfaiye ekipleri, kentte çalışma yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava şartlarının ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.

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