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Antalya'da hortum ve kuvvetli sağanak seralara zarar verdi

Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde meydana gelen kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

Ertuğrul Gün, Servet Tümer  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Antalya'da hortum ve kuvvetli sağanak seralara zarar verdi Fotoğraf: Ertuğrul Gün / AA

Antalya

Kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, Aksu ilçesinin Kemerağzı ve Kundu mahallelerinde akşam saatlerinde hortuma dönüştü.

İki kez görülen hortum, çiftçilerin seralarının naylon kaplamalarını parçaladı, demir konstrüksiyonları eğdi ve tarım ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

Sabah seralarına giden çiftçiler zararı görünce üzüntü yaşadı. Seralarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ve beraberindeki ekiple zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Erkal, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için duyurduğu turuncu kod uyarısını hatırlattı.

Aksu, Manavgat ve Serik'te kuvvetli yağmurun etkili olduğunu belirten Erkal, "Bazı yerlerde sel ve taşkınlar oldu. Tüm ekiplerimiz sahada görev aldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız. Çiftçilerimize sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Serik ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Belek Mahallesi'ndeki bazı site, villalar ve yolları su bastı, araçlar su basan yollarda güçlükle ilerledi. Su baskınıyla karşılaşan villa ve site sakinleri su motoruyla belediyenin çalışmalarına destek verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başladı.

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