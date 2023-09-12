Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya
Akbaş Mahallesi Küçükler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, 25 personelin, 1 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 3 su tankeriyle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.