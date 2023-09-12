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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Servet Tümer  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

Akbaş Mahallesi Küçükler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, 25 personelin, 1 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 3 su tankeriyle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

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