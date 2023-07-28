Dolar
26.95
Euro
29.69
Altın
1,955.40
ETH/USDT
1,867.10
BTC/USDT
29,214.00
BIST 100
6,996.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni
logo
Gündem

Antalya'da çiçek üretici firmasında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da bir çiçek üretici firmasında çıkan yangın söndürüldü.

Süleyman Elçin, Hatice Özdemir Tosun  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Antalya'da çiçek üretici firmasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Kepez ilçesinde Varsak mevkisi Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir çiçek toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan işletmedeki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam eden yangında depo kullanılamaz hale geldi, idari kesimde ise büyük hasar oluştu.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, gazetecilere, firmanın sektörde en fazla ihracat yapan üyelerinden olduğunu söyledi.

Henüz yangının nereden çıktığının bilinmediğini ancak elektrik kaynaklı olabileceğinin tahmin edildiğini belirten Yılmaz, "Çok şükür can kaybı, yaralı yok. Bizi teselli eden boyutu bu." dedi.

İdari kısmın ve deponun tamamen yandığını ifade eden Yılmaz, işletmede büyük zarar olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da yol kesme ve bombalı eyleme katılan teröriste müebbet ve 327 yıl hapis
Emine Erdoğan başkanlığındaki BM Sıfır Atık Danışma Kurulu, yol haritasını belirledi
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde çığır açan yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız
Manavgat yangınında zarar gören alanların tamamına yakını ağaçlandırıldı
Diyarbakır'da depremzedeler için inşası süren konutlarda örnek daire tamamlandı

Benzer haberler

Manavgat yangınında zarar gören alanların tamamına yakını ağaçlandırıldı

Manavgat yangınında zarar gören alanların tamamına yakını ağaçlandırıldı

Antalya'da çiçek üretici firmasında çıkan yangın söndürüldü

Bir "anne" sözü minik Yunus ve Ayşe'nin hayatını değiştirdi

Antalya'daki orman yangınına müdahale "Yangın Yönetim Aracı"ndan koordine ediliyor

Antalya'daki orman yangınına müdahale "Yangın Yönetim Aracı"ndan koordine ediliyor
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Kemer'deki orman yangınında hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı

Kemer'deki orman yangınında hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet