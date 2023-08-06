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Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı

Havalimanında dün 1190 uçağa ve 214 bin 919 yolcuya hizmet verildi.

Hatice Özdemir Tosun  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı

Antalya

Antalya Havalimanı'nda hem uçak hem de yolcu trafiği bakımından tüm zamanların rekoru kırıldı.

Turizm hareketliliğinin devam ettiği Antalya'da, hava trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından havalimanında dünkü uçak ve yolcu sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Havalimanında bu hafta iki rekorun birden kırıldığını ifade eden Yazıcı, iç hatta 127, dış hatta 1063 olmak üzere 1190 uçağın iniş ve kalkış yaptığını bildirdi.

Yolcu sayısında da günlük en fazla rakama ulaşıldığını aktaran Yazıcı, iç hatta 20 bin 795, dış hatta da 194 bin 124 olmak üzere 214 bin 919 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.



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