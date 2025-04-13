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Antalya’da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3'ü öldü

Antalya’nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Talip Demirci  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Antalya’da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3'ü öldü

Antalya

Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi ise Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

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