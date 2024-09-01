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Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak sonucu sel ve su baskınları meydana geldi.

Hüseyin Yiğiner  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Ankara

Kavaklı Mahallesi'nde yağışın ardından su baskınları yaşandı, mahallenin bağlantı yolunda hasar oluştu.

Çubuk Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ağılcık, Gökçedere, Yılmaz ve Yiğitli mahallelerinde de sağanak nedeniyle sel ve su taşkınları meydana geldi. Sel, mahallelerdeki tarım arazileri ile yollara hasar verdi.

"İş makinelerimiz yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor"

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, bölgede incelemelerde bulundu.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, yol, ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Ekiplerin hasar tespit çalışması yürüttüğünü belirten Demirbaş, "İş makinelerimiz yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Vatandaşlarımızdan yetkili kurumlardan gelen tüm uyarılara dikkat etmeleri ve gerekli tedbirleri almalarını özellikle istirham ediyoruz. Allah afetlerden korusun." diye konuştu.

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