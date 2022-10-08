Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.14
ETH/USDT
1,325.90
BTC/USDT
19,491.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkent Kültür Yolu Festivali Farkındalık Koşusu dolayısıyla koşu güzergahındaki cadde ve sokaklar 09.00-12.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Ferdi Türkten   | 08.10.2022
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Başkent Kültür Yolu Festivali Farkındalık Koşusu nedeniyle yarın bazı yollar 09.00-12.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koşunun güvenli şekilde yapılabilmesi için 5 kilometre uzunluğundaki koşu rotası ve bu güzergaha bağlanan cadde ile sokaklar 3 saat boyunca trafiğe kapalı olacak.

Yarın trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:

"Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayarak, Ulucanlar Caddesi, Kestane Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Koyuncupazarı Sokak, Can Sokak, Atpazarı Sokak, Gözcü Sokak, Bedesten Sokak, İpek Caddesi, Hisar Caddesi, Anafartalar Caddesi, Hükümet Caddesi, Ankara Valiliği Girişi, Julianus Sütunu, Çam Sokak, Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Altınsoy Caddesi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor
İçişleri Bakanı Soylu: Dağlarda bir tek terörist kalmayacak
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın siyah beyaz 'Haller'i fotoğrafseverlerin ilgisine sunuldu

Türkiye-Japonya dostluğu Ankara'da konserle kutlandı

Başkent Kültür Yolu Festivali Carmina Burana açılış konseriyle başladı

Başkent Kültür Yolu Festivali Carmina Burana açılış konseriyle başladı
Devlet Çoksesli Korosu, yeni sezonunu kültür festivalinin görkemli açılışıyla yapacak

Devlet Çoksesli Korosu, yeni sezonunu kültür festivalinin görkemli açılışıyla yapacak
Fado'nun usta ismi Mariza, İstanbul ve Ankara'da konser verecek

Fado'nun usta ismi Mariza, İstanbul ve Ankara'da konser verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet