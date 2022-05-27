TRT 2'de Kültür Yolu Festivali'ne özel yayınlar izleyiciyle buluşacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" ve "Başkent Kültür Yolu Festivali", 28 Mayıs-12 Haziran'da İstanbul ve Ankara'da sanatseverleri ağırlayacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) başlayıp Galataport'a uzanan, Ankara'da da Ulus ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanlarda düzenlenecek etkinlikler, özel yayınlarla TRT 2 ekranında seyircilerin beğenisine sunulacak.
İstanbul'da Galata Kulesi ve Emek Sineması, Ankara'da müzeler ve Kale bölgesi, farklı dallardaki kültür sanat kurumlarının temsilcilerini ve sanatçıları konuk edecek.
Şehrin kültürel mirası olan yapıları, sokakları ve tarihi mekanları, edebiyat, tiyatro, müzik, opera, gastronomi, resim ve sinemayla taçlandıracak festivaller, TRT 2'den eş zamanlı olarak ekrana taşınacak.
Festivaller kapsamında hazırlanan programlarda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan ile Beşir Ayvazoğlu, Derviş Zaim ve Nejat Çuhadaroğlu konuşmacı olarak yer alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.