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Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde "gençlik yapılanması" içerisinde "Demokratik Öğrenci Meclisi" altında eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 19 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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