Ankara'da özel toplu taşıma araçları bazı hatlarda bugün çalışmayacak
Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı özel toplu taşıma araçlarının bugün bazı hatlarda çalışmayacağı bildirildi.
Ankara
Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğünden (EGO) yapılan açıklamada, EGO'nun mevcut araç ve personel imkanları dahilinde hizmet vermeyi sürdüreceği ve araçlarını servislerden çeken işleticiler hakkında yürürlükteki sözleşme hükümlerinin uygulanacağı vurgulandı.
Açıklamada, özel toplu taşıma araçlarının güzergah düzenlemelerinin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında gündeme alınmasına rağmen bir alt komisyona sevk edilerek, tekrar görüşülmesi kararı gerekçe gösterilip araçların servislerden çekileceği belirtilen güzergahlar şöyle sıralandı:
113-5 Tarım Bakanlığı Metro-Ankara Şehir Hastanesi
339-5 Ege Mahallesi-Sıhhiye-Kızılay-Ankara Şehir Hastanesi
440-5 Pursaklar-Ulus-Kızılay-Çankaya
454-5 Örnek-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Öveçler-Lizbon Caddesi
512-5 Çimşit-Ümitköy Metro İstasyonu-Kızılay
537-5 Topçu Mahallesi-Koru Metro İstasyonu
566-5 Çimşit-Bağlıca-Koru Metro İstasyonu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.