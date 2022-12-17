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Ankara'da özel toplu taşıma araçları bazı hatlarda bugün çalışmayacak

Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı özel toplu taşıma araçlarının bugün bazı hatlarda çalışmayacağı bildirildi.

Esra Ağaçyetiştiren   | 17.12.2022
Ankara'da özel toplu taşıma araçları bazı hatlarda bugün çalışmayacak

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğünden (EGO) yapılan açıklamada, EGO'nun mevcut araç ve personel imkanları dahilinde hizmet vermeyi sürdüreceği ve araçlarını servislerden çeken işleticiler hakkında yürürlükteki sözleşme hükümlerinin uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada, özel toplu taşıma araçlarının güzergah düzenlemelerinin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında gündeme alınmasına rağmen bir alt komisyona sevk edilerek, tekrar görüşülmesi kararı gerekçe gösterilip araçların servislerden çekileceği belirtilen güzergahlar şöyle sıralandı:

113-5 Tarım Bakanlığı Metro-Ankara Şehir Hastanesi

339-5 Ege Mahallesi-Sıhhiye-Kızılay-Ankara Şehir Hastanesi

440-5 Pursaklar-Ulus-Kızılay-Çankaya

454-5 Örnek-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Öveçler-Lizbon Caddesi

512-5 Çimşit-Ümitköy Metro İstasyonu-Kızılay

537-5 Topçu Mahallesi-Koru Metro İstasyonu

566-5 Çimşit-Bağlıca-Koru Metro İstasyonu.

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