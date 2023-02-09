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Ankara'da kadınlar depremzedeler için eşofman takımı dikiyor

Ankara'da, Gölbaşı Belediyesi dikiş ve nakış kursunun kadın kursiyerleri depremzedeler için eşofman takımı dikiyor.

Soner Aksakal   | 09.02.2023
Ankara'da kadınlar depremzedeler için eşofman takımı dikiyor Fotoğraf: Soner Aksakal/AA

Ankara

Belediyenin Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde kadınlar için açtığı dikiş nakış kursunda eğitim gören kursiyerler ve gönüllü kadınlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin açtığı yaraların sarılmasına destek olmak için eşofman takımı dikmeye başladı.

Kadınlar hem belediye imkanları hem de vatandaşların kumaş bağışıyla dikimini yaptıkları eşofman takımlarını depremzedelere ulaştırılmak üzere Gölbaşı Afet Koordinasyon Merkezine teslim ediyor.

Kursun eğitmenlerinden Selma Coşan, AA muhabirine, Gölbaşı Belediyesinin katkılarıyla gönüllülerle 3 gündür eşofman dikimi yaptıklarını, depremzedelere destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Coşan, üretimin devam ettiğini, şimdiye kadar 5 koli hazırlandığını kaydetti.

Kursiyerlerden Zeynep Yıldızoğlu ise gönüllülerle birlikte depremzedeler için gayret gösterdiklerini belirterek, " İnşallah yardımımız birilerine ulaşabilir. Onun için uğraşıyoruz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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