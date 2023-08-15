Ankara'da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara
Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma ekiplerince, iki hobi bahçesinde yapılan aramada skunk, kubar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, istihbari çalışmalar ve dron kullanılarak yapılan tespitlerin ardından, Sincan İlçesi Yeni Cimşit Mahallesi'ndeki iki ayrı hobi bahçesinde arama gerçekleştirildi.
Ekiplerce Ş.K. ve O.T'ye ait olduğu belirlenen hobi bahçelerinde, 178 kök skunk bitkisi, 150 gram kubar esrar, renkli reçeteye tabi 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.