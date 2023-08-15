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Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Soner Şen, Mustafa Hatipoğlu  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Düzce

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denizdeki yoğun dalga ve akıntının plaj ve sahillerde risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Yarın ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Rüzgarlı havalarda akıntının hızı daha yüksek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Beji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarlı havalarla akıntıların direkt bağlantılı olduğunu, rüzgarda dalga yüksekliklerinin daha fazla bulunduğunu söyledi.

Kıyıya yakın bölgedeki topuklar üzerinde daha çok dalga kırıldığını aktaran Beji, "Kırılan bu dalgalar, daha güçlü akıntılara sebep olur. O nedenle rüzgar direkt ilintilidir. Biz, Karadeniz'den konuştuğumuz için bunlar zaten orada var. Direkt olarak kuzeyden güneye doğru esen, kuzeydoğudan ve kuzeybatıdan her türlü esen rüzgarın olduğu günler özellikle çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü dalgalar daha yüksek olacaktır. Bu sebeple de akıntı hızı daha yüksektir." dedi.

Prof. Dr. Beji, akıntıya kapılan kişilere yüzme bilmeyenler tarafından yardım edilmesi nedeniyle birçok boğulma vakasının bu sırada gerçekleştiğini, boğulan kişiye profesyonellerce müdahale edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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